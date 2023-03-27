Российская теннисистка решила сменить гражданство

Российская теннисистка Варвара Грачёва завершает процесс получения французского гражданства. Об этом сообщает газета L'Equipe. Спортсменка с 2016 года живёт и тренируется во Франции.

Как пишет газета, Грачёва задумывалась о получении нового гражданства уже давно. По данным издания, спортсменка сдала экзамен на знание французского в ноябре 2022 года, выполнен и критерий проживания в стране не менее пяти лет. Сейчас её кандидатуру рассматривает Министерство внутренних дел Франции.

Ответственные за помощь в получении гражданства выражают надежду, что российская спортсменка выступит под французским флагом уже на Открытом чемпионате Франции 2023 года, который пройдёт с 28 мая по 11 июня. Кроме того, она может принять участие с французской сборной в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг в случае прохождения команды в турнир.

22-летняя Грачёва занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Под эгидой WTA у неё нет побед. Впервые она вышла там в финал в марте. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила далее третьего круга. Сейчас она выступает на турнире серии WTA 1000 в Майами. В четвёртом круге теннисистка сыграет с чешкой Петрой Квитовой.