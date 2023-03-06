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6 марта, 00:21

Российская теннисистка Грачёва проиграла украинке Костюк в финале турнира в Остине

<p>Марта Костюк с чемпионским призом в Остине. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/WTA/status/1632515013691973632/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wta</a></p>

Марта Костюк с чемпионским призом в Остине. Обложка © Twitter / wta

Россиянка Варвара Грачёва проиграла украинке Марте Костюк в финале теннисного турнира категории WTA-250 в Остине. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 3:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Для Костюк эта победа на турнира WTA стала первой в карьере. Общий призовой фонд турнира составил 259 тысяч долларов.

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Артур Лапсаков
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