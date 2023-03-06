Российская теннисистка Грачёва проиграла украинке Костюк в финале турнира в Остине
Марта Костюк с чемпионским призом в Остине. Обложка © Twitter / wta
Россиянка Варвара Грачёва проиграла украинке Марте Костюк в финале теннисного турнира категории WTA-250 в Остине. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 3:6, 5:7.
Матч продолжался 1 час 31 минуту. Для Костюк эта победа на турнира WTA стала первой в карьере. Общий призовой фонд турнира составил 259 тысяч долларов.
Ранее Лайф писал, что Даниил Медведев выиграл третий титул ATP подряд. В финале турнира в Дубае россиянин переиграл соотечественника Андрея Рублёва.