Российская теннисистка Грачёва проиграла украинке Костюк в финале турнира в Остине

Россиянка Варвара Грачёва проиграла украинке Марте Костюк в финале теннисного турнира категории WTA-250 в Остине. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 3:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Для Костюк эта победа на турнира WTA стала первой в карьере. Общий призовой фонд турнира составил 259 тысяч долларов.