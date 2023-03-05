Вторая ракетка Украины отказалась играть за Незалежную после критики из-за дружбы с россиянами
Поддержавший россиян теннисист Приходько рассказал об отказе играть за сборную Украины
Олег Приходько. Обложка © mayamistrings.com
Украинский теннисист Олег Приходько, выступивший против осуждения российских спортсменов, сообщил об отказе выступать за сборную Незалежной.
"ФТУ [Федерация тенниса Украины] меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против Венгрии в прошлом году и даже предлагала деньги. Я не захотел играть, так как их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы. Дело было абсолютно не в деньгах", — признался спортсмен в интервью порталу "Большой теннис Украины".
Вторая ракетка Украины добавила, что на данный момент не имеет никаких контрактов с ФТУ. Кроме того, Приходько заявил об отсутствии планов и дальше играть за сборную Незалежной.
Ранее украинский теннисист Олег Приходько высказался против осуждения российских спортсменов в ответ на вопрос о совместных выступлениях в паре с россиянином Яном Бондаревским весной 2022 года. Он рассказал, что Федерация тенниса Украины (ФТР) рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он решил продолжить выступление.