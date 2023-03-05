Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 07:53

Вторая ракетка Украины отказалась играть за Незалежную после критики из-за дружбы с россиянами

Поддержавший россиян теннисист Приходько рассказал об отказе играть за сборную Украины

<p>Олег Приходько. Обложка © <a href="https://www.mayamistrings.com/blogs/news/2021-atp-challenger-mta-cup-oleg-prihodko-reach-final-from-qualification" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mayamistrings.com</a></p>

Олег Приходько. Обложка © mayamistrings.com

Украинский теннисист Олег Приходько, выступивший против осуждения российских спортсменов, сообщил об отказе выступать за сборную Незалежной.

"ФТУ [Федерация тенниса Украины] меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против Венгрии в прошлом году и даже предлагала деньги. Я не захотел играть, так как их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы. Дело было абсолютно не в деньгах", — признался спортсмен в интервью порталу "Большой теннис Украины".

Вторая ракетка Украины добавила, что на данный момент не имеет никаких контрактов с ФТУ. Кроме того, Приходько заявил об отсутствии планов и дальше играть за сборную Незалежной.

Украинская ассоциация футбола потребовала от Joma объяснений из-за формы "Зенита"

Украинская ассоциация футбола потребовала от Joma объяснений из-за формы "Зенита"

Ранее украинский теннисист Олег Приходько высказался против осуждения российских спортсменов в ответ на вопрос о совместных выступлениях в паре с россиянином Яном Бондаревским весной 2022 года. Он рассказал, что Федерация тенниса Украины (ФТР) рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он решил продолжить выступление.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Теннис
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров