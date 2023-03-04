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4 марта, 06:50

Украинская ассоциация футбола потребовала от Joma объяснений из-за формы "Зенита"

<p>Новая форма футбольного клуба "Зенит". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fczenit/10333" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Новая форма футбольного клуба "Зенит". Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы петербургского "Зенита", на которой появился её логотип.

"Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации", — говорится на сайте УАФ.

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Николь Вербер
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