Украинская ассоциация футбола потребовала от Joma объяснений из-за формы "Зенита"

Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы петербургского "Зенита", на которой появился её логотип.

"Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации", — говорится на сайте УАФ.