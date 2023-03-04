Украинская ассоциация футбола потребовала от Joma объяснений из-за формы "Зенита"
Новая форма футбольного клуба "Зенит". Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы петербургского "Зенита", на которой появился её логотип.
"Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации", — говорится на сайте УАФ.
Ранее Лайф писал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского футбольного клуба "Зенит" по дисквалификации игроков Малкома, Барриоса и Родригао за массовую драку с футболистами московского "Спартака".