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3 марта, 17:16

CAS отклонил "Зениту" апелляцию по дисквалификации Малкома, Барриоса и Родригао

<p>Бразилец Малком. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zenit?z=photo-16824047_457376382/album-16824047_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Бразилец Малком. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отказал петербургскому "Зениту" в апелляции на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать на шесть матчей Кубка России троих футболистов — Малкома, Барриоса и Родригао — за массовую драку с игроками московского "Спартака". Об этом пишет издание "Спорт-Экспресс".

"Таким образом, после игры в Ульяновске с "Волгой" Малком, Барриос и Родригао вынуждены будут пропустить ещё пять кубковых матчей", — говорится в сообщении.

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Напомним, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились в конце матча Кубка России 27 ноября прошлого года. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки стали драться. По пенальти "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 4:2. Из-за инцидента с поля удалили шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао из "Зенита", а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из "Спартака". Из-за драки КДК РФС дисквалифицировал игроков на шесть матчей. В свою очередь команда "Спартак" не стала подавать апелляцию на решение комитета.

Наталья Исакова
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