Украинский теннисист поддержал друга-россиянина и выступил против войны на корте

Украинский теннисист Олег Приходько высказался против осуждения российских спортсменов в ответ на вопрос о совместных выступлениях в паре с россиянином Яном Бондаревским весной 2022 года.

"Считаю, что осуждение спортсменов лишь разжигает конфликт. Таким образом мы начинаем устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта", — приводит слова Приходько издание "Большой теннис Украины".

25-летний спортсмен рассказал, что Федерация тенниса Украины (ФТР) рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он решил продолжить выступление.

"Сыграл пару с российским теннисистом, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом, потому что для меня национальность не имеет значения. Считаю, что человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности", — объяснил Приходько.

Украинец выразил сожаление, что в федерации применяется "опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами". При этом он добавил, что у него довольно много друзей в России, в том числе и его девушка.