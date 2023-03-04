Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 08:39

Украинский теннисист поддержал друга-россиянина и выступил против войны на корте

Украинский теннисист Приходько выступил против осуждения российских спортсменов

<p>Олег Приходько. Обложка © <a href="https://www.mayamistrings.com/blogs/news/2021-atp-challenger-mta-cup-oleg-prihodko-reach-final-from-qualification" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mayamistrings.com</a></p>

Олег Приходько. Обложка © mayamistrings.com

Украинский теннисист Олег Приходько высказался против осуждения российских спортсменов в ответ на вопрос о совместных выступлениях в паре с россиянином Яном Бондаревским весной 2022 года.

"Считаю, что осуждение спортсменов лишь разжигает конфликт. Таким образом мы начинаем устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта", — приводит слова Приходько издание "Большой теннис Украины".

25-летний спортсмен рассказал, что Федерация тенниса Украины (ФТР) рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он решил продолжить выступление.

"Сыграл пару с российским теннисистом, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом, потому что для меня национальность не имеет значения. Считаю, что человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности", — объяснил Приходько.

Украинец выразил сожаление, что в федерации применяется "опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами". При этом он добавил, что у него довольно много друзей в России, в том числе и его девушка.

Джокович не попадёт на два турнира из-за запрета на въезд в США

Джокович не попадёт на два турнира из-за запрета на въезд в США

Ранее Лайф писал, что Украинская ассоциация футбола потребовала от Joma объяснений из-за новой формы "Зенита". На выпущенных недавно футболках заметили логотип компании, которая является техническим спонсором национальной сборной Украины.

Николь Вербер
  • Новости
  • Теннис
  • Украина
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров