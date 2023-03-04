Джокович не попадёт на два турнира из-за запрета на въезд в США

Американский сенатор и представитель Республиканской партии Рик Скотт призвал президента США Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с теннисистом Новаком Джоковичем, который не может попасть в страну из-за отказа от вакцинации. Запрет на въезд в Америку непривитых иностранцев ранее продлили до 11 мая.

35-летний сербский спортсмен не сможет въехать на территорию Штатов для участия в предстоящих турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан‑Уэллсе и Майами. Теннисист уже обращался к местным властям с просьбой сделать для него исключение и пропустить без прививки от коронавируса, однако получил отказ.

"Байден обязан сейчас же это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в США", — написал сенатор от штата Флорида в своём твиттере.