Джокович побил рекорд Штеффи Граф, который держался с 1997 года

Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд немки Штеффи Граф по числу недель во главе мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он опубликован на официальном сайте организации.

На сегодняшний день на счету Джоковича 378 недель во главе рейтинга. Таким образом, он побил рекорд немецкой теннисистки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель.