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27 февраля, 05:41

Джокович побил рекорд Штеффи Граф, который держался с 1997 года

Джокович побил рекорд немки Граф по числу недель на вершине мирового рейтинга

<p>Теннисист Новак Джокович. Обложка © ТАСС / ЕРА / James Ross</p>

Теннисист Новак Джокович. Обложка © ТАСС / ЕРА / James Ross

Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд немки Штеффи Граф по числу недель во главе мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он опубликован на официальном сайте организации.

На сегодняшний день на счету Джоковича 378 недель во главе рейтинга. Таким образом, он побил рекорд немецкой теннисистки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель.

Ранее Лайф писал, что сербский теннисист Новак Джокович уверенно обыграл грека Стефаноса Циципаса во время встречи в финале Australian Open в Мельбурне. Таким образом, спортсмен вновь стал первой ракеткой мира, сместив испанца Карлоса Алькараса.

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Оксана Попова
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