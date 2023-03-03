Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 17:31

Медведев разгромил Джоковича и вышел в финал турнира АТР в Дубае, где сыграет с Рублёвым

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. В полуфинале 27-летний спортсмен обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4.

Таким образом, в финале Медведев сыграет против своего соотечественника Андрея Рублёва, который сегодня в полуфинале обыграл представителя Германии Александра Зверева. Стоит отметить, что Медведев и Рублёв стали первыми россиянами за 14 лет, которые встретятся в финале турнира АТР в одиночном разряде. Последний этап соревнования в Дубае состоится уже завтра, 4 марта.

Теннисист Рублёв впервые в карьере обыграл немца Зверева и попал в финал турнира в Дубае

Теннисист Рублёв впервые в карьере обыграл немца Зверева и попал в финал турнира в Дубае

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл турнир АТР в Дохе. К слову, 27-летний россиянин стал победителем уже вторых крупных соревнований подряд. Как уже сообщал Лайф, 19 февраля он стал победителем турнира в Роттердаме.

Обложка ©

Getty Images / Pim Waslander, © Getty Images / Francois Nel

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Андрей Рублёв
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров