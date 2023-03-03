Медведев разгромил Джоковича и вышел в финал турнира АТР в Дубае, где сыграет с Рублёвым

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. В полуфинале 27-летний спортсмен обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4.

Таким образом, в финале Медведев сыграет против своего соотечественника Андрея Рублёва, который сегодня в полуфинале обыграл представителя Германии Александра Зверева. Стоит отметить, что Медведев и Рублёв стали первыми россиянами за 14 лет, которые встретятся в финале турнира АТР в одиночном разряде. Последний этап соревнования в Дубае состоится уже завтра, 4 марта.