Теннисист Рублёв впервые в карьере обыграл немца Зверева и попал в финал турнира в Дубае

Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере обыграл представителя ФРГ Александра Зверева. Это произошло в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча состоялась сегодня в Дубае и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

В пяти предыдущих матчах против немца 25-летний Рублёв терпел поражения и не взял ни одного сета. Между тем россиянин выходит в финал турнира в Дубае второй год подряд, где на этот раз будет противостоять победителю встречи между Даниилом Медведевым и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.