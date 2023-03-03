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3 марта, 15:36

Теннисист Рублёв впервые в карьере обыграл немца Зверева и попал в финал турнира в Дубае

<p>Андрей Рублёв и Александр Зверев. Обложка © Getty Images / Francois Nel, © Getty Images / Kelly Defina</p>

Андрей Рублёв и Александр Зверев. Обложка © Getty Images / Francois Nel, © Getty Images / Kelly Defina

Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере обыграл представителя ФРГ Александра Зверева. Это произошло в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча состоялась сегодня в Дубае и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

В пяти предыдущих матчах против немца 25-летний Рублёв терпел поражения и не взял ни одного сета. Между тем россиянин выходит в финал турнира в Дубае второй год подряд, где на этот раз будет противостоять победителю встречи между Даниилом Медведевым и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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Ранее Лайф писал, что Рублёв проиграл чеху Легечке и завершил выступление на турнире в Дохе. Встреча игроков продолжалась 1 час 42 минуты.

Никита Осипов
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