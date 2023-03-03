Теннисист Рублёв впервые в карьере обыграл немца Зверева и попал в финал турнира в Дубае
Андрей Рублёв и Александр Зверев. Обложка © Getty Images / Francois Nel, © Getty Images / Kelly Defina
Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере обыграл представителя ФРГ Александра Зверева. Это произошло в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча состоялась сегодня в Дубае и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (11:9).
В пяти предыдущих матчах против немца 25-летний Рублёв терпел поражения и не взял ни одного сета. Между тем россиянин выходит в финал турнира в Дубае второй год подряд, где на этот раз будет противостоять победителю встречи между Даниилом Медведевым и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Ранее Лайф писал, что Рублёв проиграл чеху Легечке и завершил выступление на турнире в Дохе. Встреча игроков продолжалась 1 час 42 минуты.