Теннисист Медведев в 11-й раз подряд победил на турнирах ATP, обыграв Бублика

Россиянин Даниил Медведев одержал 11-ю победу подряд в нынешнем сезоне Ассоциации теннисистов-профессионалов. 27-летний спортсмен прошёл в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого составляет свыше 2,8 миллиона долларов. Медведев, получивший третий номер посева, во втором круге обыграл казахстанца Александра Бублика со счётом 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 5 минут. За выход в полуфинал россиянин поборется с представителем Хорватии Борной Чоричем.