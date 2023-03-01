"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 18:46

Теннисист Медведев в 11-й раз подряд победил на турнирах ATP, обыграв Бублика

Россиянин Даниил Медведев одержал 11-ю победу подряд в нынешнем сезоне Ассоциации теннисистов-профессионалов. 27-летний спортсмен прошёл в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого составляет свыше 2,8 миллиона долларов. Медведев, получивший третий номер посева, во втором круге обыграл казахстанца Александра Бублика со счётом 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 5 минут. За выход в полуфинал россиянин поборется с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Дохе

Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Дохе

Лайф напоминает, что Медведев выиграл два турнира подряд. 19 февраля он стал победителем в Роттердаме.

Обложка ©

ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Никита Осипов
  • Новости
  • Даниил Медведев
  • Теннис
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров