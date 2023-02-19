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19 февраля, 17:37

Медведев завоевал первый трофей в 2023 году

Российский теннисист Медведев выиграл первый турнир под эгидой ATP в 2023 году

Россиянин Даниил Медведев выиграл первый турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов в 2023 году. Сегодня в Роттердаме он обыграл итальянца Янника Синнера в финале соревнований.

Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев был посеян под шестым номером. Примечательно, что 27-летний россиянин в этом году впервые играл в финале турнира ATP. Он находится на 11-й строчке в рейтинге ассоциации, при этом из-за выхода в финал спортсмен может вернуться в топ-10.

Общий призовой фонд состязаний — свыше двух миллионов долларов. В прошлом году победу одержал канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, которого Медведев обыграл в четвертьфинале текущего турнира.

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Ранее Лайф писал, что Медведев вышел в финал турнира АТР в Роттердаме, разгромив болгарина Димитрова. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

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ТАСС / AP / Peter Dejong

Никита Осипов
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