Медведев завоевал первый трофей в 2023 году

Россиянин Даниил Медведев выиграл первый турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов в 2023 году. Сегодня в Роттердаме он обыграл итальянца Янника Синнера в финале соревнований.

Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев был посеян под шестым номером. Примечательно, что 27-летний россиянин в этом году впервые играл в финале турнира ATP. Он находится на 11-й строчке в рейтинге ассоциации, при этом из-за выхода в финал спортсмен может вернуться в топ-10.

Общий призовой фонд состязаний — свыше двух миллионов долларов. В прошлом году победу одержал канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, которого Медведев обыграл в четвертьфинале текущего турнира.