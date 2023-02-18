Daily Mail: Британию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян на Уимблдон
Британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) могут отстранить от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если российские и белорусские спортсмены в текущем году не будут допущены до Уимблдонского турнира.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, права на соревнования, которые традиционно проходят летом в Лондоне и Истборне, могут быть выставлены на продажу в том случае, если LTA будет лишена права на проведение турниров под своей эгидой. Вместе с тем речь может идти и о многомиллионном штрафе для ассоциации.
В связи со сложившимися обстоятельствами, возможно, LTA летом допустит россиян и белорусов к участию в Уимблдоне, но в ситуацию может вмешаться Правительство Британии, отказав теннисистам в визах. Однако Лондон вряд ли пойдёт на такой шаг, резюмировал осведомлённый собеседник издания.
Ранее Лайф сообщал, что в США выступили за возвращение российских и белорусских спортсменов на Уимблдон в 2023 году. Как заявила известная американская теннисистка Билли Джин Кинг, WTA была создана в том числе и для защиты игроков.
Freepik / wavebreakmedia_