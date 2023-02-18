Медведев вышел в финал турнира АТР в Роттердаме, разгромив болгарина Димитрова

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале 27-летний спортсмен обыграл болгарина Григора Димитрова.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту, их встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2. В финальном этапе соревнования россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и нидерландцем Таллоном Грикспором.