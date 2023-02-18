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18 февраля, 16:03

Медведев вышел в финал турнира АТР в Роттердаме, разгромив болгарина Димитрова

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале 27-летний спортсмен обыграл болгарина Григора Димитрова.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту, их встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2. В финальном этапе соревнования россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и нидерландцем Таллоном Грикспором.

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Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Австрии. В финальном матче наша соотечественница обыграла хорватку Петру Мартич.

Обложка ©

Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Наталья Исакова
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