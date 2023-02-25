Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Дохе

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 250 в Дохе обыграл экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4.

Встреча игроков продолжалась 1 час 47 минут. Наш 27-летний соотечественник выполнил шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету британца — один эйс, два реализованных брейк-пойнта из семи и одна ошибка на подаче.

Помимо 250 рейтинговых очков Медведев получит 209 тысяч долларов, с понедельника он также поднимется на седьмую строчку лидеров АТР.