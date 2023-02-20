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20 февраля, 05:08

Медведев снова попал в первую десятку лидеров АТР

Российский теннисист Даниил Медведев, пребывавший на 11-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, поднялся на 8-ю позицию. Обновлённую версию рейтинга вывесили на официальном сайте организации в понедельник.

Место в десятке Медведев потерял три недели назад. При этом в прошлом году он возглавлял этот рейтинг на протяжении 16 недель. В минувшее воскресенье он обыграл итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2), вырвав победу в турнире в категории АТР 500. Игра состоялась на хардовом покрытии в Нидерландах, в городе Роттердаме.

Этот титул победителя стал 16-м в карьере спортсмена. По этому показателю он вышел на третье место среди российских теннисистов, оставив позади Марата Сафина. Первое же место занимает Евгений Кафельников (26 титулов), а второе — Николай Давыденко (21 титул).

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Обложка ©

ТАСС / Peter Dejong

Анатолий Симоненко
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