Медведев снова попал в первую десятку лидеров АТР

Российский теннисист Даниил Медведев, пребывавший на 11-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, поднялся на 8-ю позицию. Обновлённую версию рейтинга вывесили на официальном сайте организации в понедельник.

Место в десятке Медведев потерял три недели назад. При этом в прошлом году он возглавлял этот рейтинг на протяжении 16 недель. В минувшее воскресенье он обыграл итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2), вырвав победу в турнире в категории АТР 500. Игра состоялась на хардовом покрытии в Нидерландах, в городе Роттердаме.

Этот титул победителя стал 16-м в карьере спортсмена. По этому показателю он вышел на третье место среди российских теннисистов, оставив позади Марата Сафина. Первое же место занимает Евгений Кафельников (26 титулов), а второе — Николай Давыденко (21 титул).