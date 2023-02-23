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23 февраля, 14:14

Теннисист Рублёв проиграл чеху Легечке и завершил выступление на турнире в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга ATP-250 в Дохе (Катар) проиграл чеху Иржи Легечке и завершил выступление на турнире.

Встреча игроков продолжалась 1 час 42 минуты. В итоге россиянин уступил со счётом 6:4, 4:6, 3:6. В полуфинале чешский спортсмен сыграет с победителем матча между британцем Энди Маррей и французом Александром Мюллером. Турнир в Дохе продлится до 25 февраля, его призовой фонд превышает 1,3 миллиона долларов.

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Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе. За выход в полуфинал наш теннисист поспорит с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALESSANDRO DI MARCO

Наталья Исакова
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