Теннисист Рублёв проиграл чеху Легечке и завершил выступление на турнире в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга ATP-250 в Дохе (Катар) проиграл чеху Иржи Легечке и завершил выступление на турнире.

Встреча игроков продолжалась 1 час 42 минуты. В итоге россиянин уступил со счётом 6:4, 4:6, 3:6. В полуфинале чешский спортсмен сыграет с победителем матча между британцем Энди Маррей и французом Александром Мюллером. Турнир в Дохе продлится до 25 февраля, его призовой фонд превышает 1,3 миллиона долларов.