В ATP поддержали российских теннисистов, выступив за их участие в турнирах

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) не поддерживает принцип коллективной ответственности и считает, что российские теннисисты имеют право принимать участие в соревнованиях. Об этом заявил глава АТР Андреа Гауденци, добавив, что у спортсменов из РФ есть право голоса.

"Мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Они должны иметь возможность выступать и иметь право голоса, говорить то, что они думают", — приводит слова Гауденци ge.globo.com.

Функционер отметил, что ATP во многом придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) относительно россиян и белорусов, которые лишены права участвовать в командных соревнованиях под флагами своих стран. Однако он напомнил и о других видах спорта, где участие атлетов запрещено даже в индивидуальном зачёте.