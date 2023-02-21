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20 февраля, 22:18

В ATP поддержали российских теннисистов, выступив за их участие в турнирах

Глава ATP Гауденци: Российские теннисисты должны выступать и иметь право голоса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) не поддерживает принцип коллективной ответственности и считает, что российские теннисисты имеют право принимать участие в соревнованиях. Об этом заявил глава АТР Андреа Гауденци, добавив, что у спортсменов из РФ есть право голоса.

"Мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Они должны иметь возможность выступать и иметь право голоса, говорить то, что они думают", — приводит слова Гауденци ge.globo.com.

Функционер отметил, что ATP во многом придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) относительно россиян и белорусов, которые лишены права участвовать в командных соревнованиях под флагами своих стран. Однако он напомнил и о других видах спорта, где участие атлетов запрещено даже в индивидуальном зачёте.

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Ранее Лайф писал, что Британию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян на Уимблдон. В связи со сложившимися обстоятельствами, возможно, LTA летом допустит россиян и белорусов к участию в турнире, но в ситуацию может вмешаться Правительство Британии, отказав теннисистам в визах.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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