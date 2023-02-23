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23 февраля, 01:43

Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга наш соотечественник, посеянный на этих соревнованиях под третьим номером, уверенно обыграл британца Лиама Броуди со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась чуть более полутора часов. За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Призовой фонд соревнований в Дохе превышает 1,3 миллиона долларов.

Медведев снова попал в первую десятку лидеров АТР

Медведев снова попал в первую десятку лидеров АТР

Ранее Лайф писал, что Медведев выиграл первый турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов в 2023 году. Это произошло в Роттердаме, где в финале соревнований россиянин обыграл итальянца Янника Синнера.

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ТАСС / AP / Peter Dejong

Иван Косицын
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