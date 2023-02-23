Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга наш соотечественник, посеянный на этих соревнованиях под третьим номером, уверенно обыграл британца Лиама Броуди со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась чуть более полутора часов. За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Призовой фонд соревнований в Дохе превышает 1,3 миллиона долларов.