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4 марта, 16:29

Теннисист Даниил Медведев выиграл третий титул ATP подряд

Даниил Медведев уверенно победил Андрея Рублёва и выиграл турнир в Дубае

<p>Теннисист Даниил Медведев. Обложка © Getty Images / Francois Nel</p>

Теннисист Даниил Медведев. Обложка © Getty Images / Francois Nel

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу над соотечественником Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча между россиянами проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" и продлилась 1 час 9 минут.

Медведев обыграл Рублёва со счётом 6:2, 6:2. 27-летний теннисист выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Рублёва три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Медведев за победу получил 500 рейтинговых очков и $ 533 990 призовых. А Рублёв за второе место — 300 очков и $ 287 320.

Медведев разгромил Джоковича и вышел в финал турнира АТР в Дубае, где сыграет с Рублёвым

Медведев разгромил Джоковича и вышел в финал турнира АТР в Дубае, где сыграет с Рублёвым

Это уже третий титул АТР для Медведева за три недели. 25 февраля россиянин выиграл турнир АТР в Дохе, а 19 февраля стал победителем турнира в Роттердаме.

Андрей Бражников
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