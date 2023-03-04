Теннисист Даниил Медведев выиграл третий титул ATP подряд

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу над соотечественником Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча между россиянами проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" и продлилась 1 час 9 минут.

Медведев обыграл Рублёва со счётом 6:2, 6:2. 27-летний теннисист выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Рублёва три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Медведев за победу получил 500 рейтинговых очков и $ 533 990 призовых. А Рублёв за второе место — 300 очков и $ 287 320.