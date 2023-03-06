Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 14:09

"Они заложники": Журова объяснила, почему украинская теннисистка Костюк не пожала руку россиянке Грачёвой

Журова назвала заложницей ситуации украинскую теннисистку Костюк, не пожавшую руку россиянке Грачёвой

<p>Марта Костюк, Варвара Грачёва. Обложка © ТАСС / ZUMA / Rob Prange / АР / Aaron E. Martinez</p>

Марта Костюк, Варвара Грачёва. Обложка © ТАСС / ZUMA / Rob Prange / АР / Aaron E. Martinez

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Лайфом прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой после финального матча турнира WTA в американском Остине. По словам парламентария, это повторение пройденного, но в дальнейшем ситуация будет усугубляться.

"Мы видим, когда спортсмены случайно или на автомате пожимают руку, потом они предаются фактически анафеме у себя там на родине. Поэтому они, к сожалению, заложники этой ситуации. Они, может, чисто по-спортивному хотят, но понимают, как это отразится на них дома, чем это заканчивается. Поэтому они этого делать сейчас не будут. Мы пожимаем руку, они нет — это на их совести, как минимум да, то есть точно не на нашей", — подчеркнула Журова.

Боксёра Ломаченко "выписали" из украинцев за объятия с российским чемпионом Махачевым

Боксёра Ломаченко "выписали" из украинцев за объятия с российским чемпионом Махачевым

Депутат напомнила о случае во время Универсиады 2019 года в Красноярске, когда украинские спортсмены сфотографировались с российскими, а потом подверглись нападкам в соцсетях.

"Везде начинали этих спортсменов во всех смертных грехах обвинять, что они не патриоты и так далее... Они выходили на пьедестал и закрывали рукой медаль. Чтобы вот как бы даже никто не видел, что они эту медаль получили в России — у них было указание так делать", — сказала Журова.

Украинский теннисист поддержал друга-россиянина и выступил против войны на корте

Украинский теннисист поддержал друга-россиянина и выступил против войны на корте

Как сообщал Лайф, Костюк победила Грачёву и завоевала свой первый титул WTA в карьере. Для россиянки этот финал также стал дебютным.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Светлана Журова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Спорт
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров