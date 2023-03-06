"Они заложники": Журова объяснила, почему украинская теннисистка Костюк не пожала руку россиянке Грачёвой

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Лайфом прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой после финального матча турнира WTA в американском Остине. По словам парламентария, это повторение пройденного, но в дальнейшем ситуация будет усугубляться.

"Мы видим, когда спортсмены случайно или на автомате пожимают руку, потом они предаются фактически анафеме у себя там на родине. Поэтому они, к сожалению, заложники этой ситуации. Они, может, чисто по-спортивному хотят, но понимают, как это отразится на них дома, чем это заканчивается. Поэтому они этого делать сейчас не будут. Мы пожимаем руку, они нет — это на их совести, как минимум да, то есть точно не на нашей", — подчеркнула Журова.

Депутат напомнила о случае во время Универсиады 2019 года в Красноярске, когда украинские спортсмены сфотографировались с российскими, а потом подверглись нападкам в соцсетях.

"Везде начинали этих спортсменов во всех смертных грехах обвинять, что они не патриоты и так далее... Они выходили на пьедестал и закрывали рукой медаль. Чтобы вот как бы даже никто не видел, что они эту медаль получили в России — у них было указание так делать", — сказала Журова.