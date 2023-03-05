Боксёра Ломаченко "выписали" из украинцев за объятия с российским чемпионом Махачевым

Украинский боксёр Василий Ломаченко вызвал гнев своих соотечественников после того, как тепло поприветствовал российского чемпиона Ислама Махачева на одном из мероприятий UFC. На опубликованных кадрах видно, как два спортсмена стоят рядом приобнявшись и смотрят бой.

Момент, на котором запечатлено общение Василия Ломаченко и Ислама Махачева. Видео © VK / Страница Новостей

В социальных сетях и СМИ Незалежной спортсмена уже "выписали" из "своих". К слову, Ломаченко был занесён в базу сайта "Миротворец" за "отрицание российской агрессии", а также заявлял, что считает русских и украинцев одним народом.

Тем не менее в Лиге профессионального бокса Украины заявили, что он числится в ВСУ. Боец и сам подтверждал, что вступил в территориальную оборону.