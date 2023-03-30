Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Майами. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3,7:5.

Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия).