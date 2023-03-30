Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами
Медведев обыграл Юбэнкса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Майами. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3,7:5.
Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия).
Напомним, 20 марта Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Россиянин прервал победную серию из 19 матчей.
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Twitter / Daniil Medvedev