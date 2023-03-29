Хачанов впервые в карьере победил Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов победил третью ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса, в четвёртом круге турнира серии "Мастерс" в Майами. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Благодаря этому успеху россиянин прервал серию поражений из 23 матчей от игроков, входящих в первую десятку мирового рейтинга ATP. Кроме того, это первая победа Хачанова над Циципасом после шести поражений.
В четвертьфинале турнира Хачанов встретится либо с аргентинцем Франсиско Черундоло, либо с итальянцем Лоренцо Сонего.
Ранее Лайф рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Россиянин прервал победную серию из 19 матчей.
ATP / Peter Staples