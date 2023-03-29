Хачанов впервые в карьере победил Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов победил третью ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса, в четвёртом круге турнира серии "Мастерс" в Майами. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Благодаря этому успеху россиянин прервал серию поражений из 23 матчей от игроков, входящих в первую десятку мирового рейтинга ATP. Кроме того, это первая победа Хачанова над Циципасом после шести поражений.

В четвертьфинале турнира Хачанов встретится либо с аргентинцем Франсиско Черундоло, либо с итальянцем Лоренцо Сонего.