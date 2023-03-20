Медведев проиграл и подарил сопернику титул первой ракетки мира

Испанец Карлос Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс". Матч проходил в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Теперь победитель станет первой ракеткой мира.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Алькараса. Он 20 недель возглавлял мировой рейтинг. Для Медведева же прервалась победная серия из 19 матчей. В финал турнира он смог попасть за пять недель.

Ранее Алькарас в возрасте 19 лет и 4 дней стал самым молодым теннисистом, которому удалось стать первой ракеткой мира. Медведеву же 27 лет, в прошлом году он 16 недель был первой ракеткой.