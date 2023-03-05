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5 марта, 20:35

Медведев надеется, что ещё часто будет встречаться с Рублёвым в матчах за трофеи

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о победе над соотечественником Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Этот поединок стал первым русским финалом категории ATP с 2008 года.

"Мы с Андреем играли во многих разных финалах, поэтому я рад, что нам удалось сойтись в решающем матче такого крупного турнира. Надеюсь, что мы ещё часто будем с ним встречаться в матчах за трофеи", — сказал Медведев в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Турнир в Дубае три года подряд выигрывают россияне (в 2021 году — Аслан Карацев, в 2022-м — Андрей Рублёв). По словам Медведева, не последнюю роль в этом играет поддержка болельщиков на трибунах.

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"Да, это похоже на домашний турнир. Поддержка очень сильная. И когда мы играли с Андреем, то за нас болели примерно 50/50. Такое бывает крайне редко. Была реально крутая атмосфера финала. А тот факт, что три русских подряд выигрывают этот турнир, — это круто. Посмотрим, что будет в следующем году", — подчеркнул спортсмен.

Напомним, Медведев одержал уверенную победу над Рублёвым в финале турнира ATP в Дубае. Встреча между россиянами проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" и продлилась 1 час 9 минут. Медведев обыграл Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

Обложка ©

ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Иван Косицын
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