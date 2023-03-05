Медведев надеется, что ещё часто будет встречаться с Рублёвым в матчах за трофеи

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о победе над соотечественником Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Этот поединок стал первым русским финалом категории ATP с 2008 года.

"Мы с Андреем играли во многих разных финалах, поэтому я рад, что нам удалось сойтись в решающем матче такого крупного турнира. Надеюсь, что мы ещё часто будем с ним встречаться в матчах за трофеи", — сказал Медведев в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Турнир в Дубае три года подряд выигрывают россияне (в 2021 году — Аслан Карацев, в 2022-м — Андрей Рублёв). По словам Медведева, не последнюю роль в этом играет поддержка болельщиков на трибунах.

"Да, это похоже на домашний турнир. Поддержка очень сильная. И когда мы играли с Андреем, то за нас болели примерно 50/50. Такое бывает крайне редко. Была реально крутая атмосфера финала. А тот факт, что три русских подряд выигрывают этот турнир, — это круто. Посмотрим, что будет в следующем году", — подчеркнул спортсмен.