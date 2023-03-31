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31 марта, 12:33

Российских теннисистов допустили на Уимблдон

Организаторы Уимблдона допустили россиян и белорусов к участию в турнире

Организаторы Уимблдона — Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (Lawn Tennis Association) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — допустили спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнире. Об этом сообщила пресс-служба LTA.

"Мы знаем, что российские и белорусские игроки в прошлом году играли в турах как нейтральные. Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и вспомогательный персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации о нейтралитете", — говорится в сообщении.

Там добавили, что это соответствует указаниям Правительства Британии и является подходом, который использовался в других видах спорта. Так, россиян и белорусов допустят к участию в турнирах на территории страны, которые пройдут в Куинсе, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме.

При этом на сайте Уимблдонского турнира указывается, что организаторы намерены принимать заявки от спортсменов из РФ и Белоруссии при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. Так, им запрещено выражать поддержку СВО на Украине в различных формах. К участию в турнире не будут допущены и те, кто получает финансирование от "российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами".

"Условия были тщательно разработаны на основе конструктивного диалога с Правительством Великобритании, LTA и международными организациями, заинтересованными в теннисе, и соответствуют опубликованным правительственным рекомендациям для спортивных организаций Великобритании", — говорится в заявлении.

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Напомним, что в апреле 2022 года организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Из-за этого решения Уимблдон был лишён рейтинговых очков, а некоторые спортсмены раскритиковали такой шаг.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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