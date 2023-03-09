Теннисистов из РФ на Уимблдоне не будут просить осудить СВО, но обяжут подписать кодекс поведения
Daily Mail: Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения перед Уимблдоном
Российские теннисисты будут допущены до участия в Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдоне), однако их обяжут подписать кодекс поведения на турнире. Об этом пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что спортсменов из РФ не будут просить выступить с осуждением СВО, однако любая поддержка России или же демонстрация флага страны приведёт к санкциям, вплоть до отстранения от участия. Идею поддержали в Правительстве Великобритании, где решили не создавать теннисистам трудности с получением визы.
Напомним, что в апреле 2022 года организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Из-за этого решения Уимблдон был лишён рейтинговых очков, а некоторые спортсмены раскритиковали такой шаг.
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