Теннисистов из РФ на Уимблдоне не будут просить осудить СВО, но обяжут подписать кодекс поведения

Российские теннисисты будут допущены до участия в Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдоне), однако их обяжут подписать кодекс поведения на турнире. Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что спортсменов из РФ не будут просить выступить с осуждением СВО, однако любая поддержка России или же демонстрация флага страны приведёт к санкциям, вплоть до отстранения от участия. Идею поддержали в Правительстве Великобритании, где решили не создавать теннисистам трудности с получением визы.