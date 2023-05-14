Медведев впервые в карьере выиграл матч на турнире в Риме

Стоит отметить, что Медведев впервые выиграл матч на турнире в Риме. В 2018 году он уступил нидерландскому теннисисту Робину Хаасе в первом круге, в 2019 году — на той же стадии австралийцу Нику Кирьосу. В 2021 году Медведев благодаря номеру посева начинал турнир со второго круга, в котором уступил соотечественнику Аслану Карацеву.