Медведев впервые в карьере выиграл матч на турнире в Риме
Теннисист Медведев пробился в третий круг турнира "Мастерс" в Риме
Россиянин Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу российского спортсмена.
В следующем раунде соревнований Медведев встретится с испанцем Бернабе Сапата Миральесом. В другом матче сегодняшнего дня россиянин Роман Сафиуллин проиграл австралийцу Алексею Попырину со счётом 5:7, 5:7.
Стоит отметить, что Медведев впервые выиграл матч на турнире в Риме. В 2018 году он уступил нидерландскому теннисисту Робину Хаасе в первом круге, в 2019 году — на той же стадии австралийцу Нику Кирьосу. В 2021 году Медведев благодаря номеру посева начинал турнир со второго круга, в котором уступил соотечественнику Аслану Карацеву.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев впервые с октября вернулся в топ-3 рейтинга ATP. Наш соотечественник опередил норвежца Каспера Рууда.
ТАСС / AP / Daniel Cole