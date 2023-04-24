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23 апреля, 21:24

Российский теннисист Медведев стал третьей ракеткой мира

Даниил Медведев впервые с октября вернулся в топ-3 рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев впервые с октября вернулся в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список опубликован на сайте организации.

Медведев опередил норвежца Каспера Рууда, который занимал третью строчку рейтинга, но 20 апреля проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в финале турнира в Барселоне и не сумел защитить заработанные на этом старте очки. Это единственное изменение в первой десятке.

Андрей Рублёв проиграл в финале турнира ATP в Боснии и Герцеговине

Андрей Рублёв проиграл в финале турнира ATP в Боснии и Герцеговине

Годом ранее Медведев установил рекорд среди российских теннисистов, с перерывом возглавляя рейтинг АТР на протяжении 16 недель. С начала этого сезона спортсмен выиграл четыре турнира ATP.

Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев снялся с турнира ATP 500 в Барселоне. Тогда мнения экспертов о том, правильно ли он поступил, разошлись.

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Twitter / ATP Tour

Ольга Платонова
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