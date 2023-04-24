Российский теннисист Медведев стал третьей ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев впервые с октября вернулся в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список опубликован на сайте организации.

Медведев опередил норвежца Каспера Рууда, который занимал третью строчку рейтинга, но 20 апреля проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в финале турнира в Барселоне и не сумел защитить заработанные на этом старте очки. Это единственное изменение в первой десятке.

Годом ранее Медведев установил рекорд среди российских теннисистов, с перерывом возглавляя рейтинг АТР на протяжении 16 недель. С начала этого сезона спортсмен выиграл четыре турнира ATP.