Андрей Рублёв проиграл в финале турнира ATP в Боснии и Герцеговине
Россиянин Андрей Рублёв проиграл в финальном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, который в это воскресенье прошёл в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
Матч нашего спортсмена с сербским теннисистом Душаном Лайовичем длился 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу второго. Кстати, до Рублёва он одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Их встреча в рамках 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке продолжительностью 1 час 1 минута закончилась со счётом 6:4, 7:6, 8:6.
Хоть россиянин Андрей Рублёв ранее и одержал победу над словаком Алексом Молчаном в полуфинале, поражение в игре с сербом прервало победную серию нашего спортсмена из восьми матчей.
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