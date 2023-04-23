КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 15:09

Андрей Рублёв проиграл в финале турнира ATP в Боснии и Герцеговине

Россиянин Андрей Рублёв проиграл в финальном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, который в это воскресенье прошёл в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Матч нашего спортсмена с сербским теннисистом Душаном Лайовичем длился 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу второго. Кстати, до Рублёва он одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Их встреча в рамках 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке продолжительностью 1 час 1 минута закончилась со счётом 6:4, 7:6, 8:6.

Джокович на русском поздравил Рублёва с победой на турнире в Монте-Карло

Джокович на русском поздравил Рублёва с победой на турнире в Монте-Карло

Хоть россиянин Андрей Рублёв ранее и одержал победу над словаком Алексом Молчаном в полуфинале, поражение в игре с сербом прервало победную серию нашего спортсмена из восьми матчей.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Stringer

Николь Вербер
  • Новости
  • Теннис
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров