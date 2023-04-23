Андрей Рублёв проиграл в финале турнира ATP в Боснии и Герцеговине

Россиянин Андрей Рублёв проиграл в финальном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, который в это воскресенье прошёл в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Матч нашего спортсмена с сербским теннисистом Душаном Лайовичем длился 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу второго. Кстати, до Рублёва он одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Их встреча в рамках 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке продолжительностью 1 час 1 минута закончилась со счётом 6:4, 7:6, 8:6.