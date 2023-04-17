Джокович на русском поздравил Рублёва с победой на турнире в Монте-Карло

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович на русском языке поздравил россиянина Андрея Рублёва с победой на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло.

"Молодец", — написал на русском Джокович в Instagram*, прикрепив фото российского спортсмена.

Новак Джокович поздравил Андрея Рублёва с победой на турнире в Монте-Карло. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djokernole

В другом посте Джокович поздравил православных христиан с Пасхой, написав на русском "Христос воскресе" и продолжив на сербском: "С Пасхой всех православных. С праздником начала жизни, большого счастья и прогресса".

Напомним, накануне Рублёв победил датчанина Хольгера Руне в финале турнира категории Masters ("Мастерс") в Монте-Карло. Игра продлилась 2 часа 34 минуты и закончилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу российского спортсмена. Для 25-летнего Рублёва это третий выход в финал турниров серии Masters и первый титул.