Теннисист Рублёв выиграл первый в карьере турнир категории Masters

Россиянин Андрей Рублёв обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters ("Мастерс") в Монте-Карло. Игра продлилась 2 часа 34 минуты и закончилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу российского спортсмена.

Турнир с призовым фондом €5,7 млн проводился на грунтовых кортах. Для 25-летнего Рублёва это третий выход в финал соревнования категории Masters и первый титул. Теперь на его счету 15 побед на турнирах ATP.