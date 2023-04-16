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16 апреля, 15:30

Теннисист Рублёв выиграл первый в карьере турнир категории Masters

<p>Андрей Рублёв. Фото © ТАСС / АР / Daniel Cole</p>

Андрей Рублёв. Фото © ТАСС / АР / Daniel Cole

Россиянин Андрей Рублёв обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters ("Мастерс") в Монте-Карло. Игра продлилась 2 часа 34 минуты и закончилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу российского спортсмена.

Турнир с призовым фондом €5,7 млн проводился на грунтовых кортах. Для 25-летнего Рублёва это третий выход в финал соревнования категории Masters и первый титул. Теперь на его счету 15 побед на турнирах ATP.

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Ранее Рублёв уже выходил в финал в этом сезоне в Дубае. Тогда он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.

Андрей Бражников
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