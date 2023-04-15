Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с грунтового турнира в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Накануне россиянин, занимающий в рейтинге ATP пятое место, проиграл Хольгеру Руне из Дании в четвертьфинале турнира в Монте-Карло со счётом 3:6, 4:6 и прервал серию из пяти выходов в финалы турниров ATP подряд. Место Медведева в основной сетке займёт испанец Педро Мартинес. Турнир в Барселоне, относящийся к категории 500, пройдёт с 17 по 23 апреля.

Мнения экспертов о том, правильно ли поступил Медведев, снявшись с соревнований, разошлись. Так, Андрей Чесноков в беседе с ТАСС поддержал решение спортсмена.

"Даниил правильно сделал, что снялся с турнира в Барселоне. В последние несколько месяцев он играл очень много, невозможно столько держать физическую форму и эмоциональный настрой. Если вспомнить его игру на турнире в Роттердаме, то там он хотел выиграть, играл с азартом, а в Монте-Карло такого не было", — сказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года, отметив, что когда-то же нужно отдыхать и тренироваться, а не только играть матчи.

А вот бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что на грунте с матчами приходит уверенность.

"Трудно сказать, правильно или нет, что Медведев снялся с турнира в Барселоне. Я не знаю, с чем это связано: травма или просто желание отдохнуть. Если травма, то это одно. Если отдохнуть, то я не думаю, что он довольно-таки много наигрался на грунтовом покрытии, чтобы себе делать какой-то отдых. Я бы играл. Через количество матчей приходит уверенность", — приводит слова Кафельникова "Чемпионат".