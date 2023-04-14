"Живёт в собственном мире": Медведев резко ответил на обвинения Зверева
Медведев ответил на обвинения Зверева словами "живёт в собственном мире"
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал критику со стороны коллеги Александра Зверева — тот ранее заявил, что Медведев якобы один из самых нечестных теннисистов.
"Саша живёт в своём собственном мире. Ко мне уже подошли человек пять и сказали: "Да ладно, Даниил, почему ты такой нечестный?" Саша не такой, как Каспер (Рууд), он не такой, как Диего (Шварцман), он не такой, как Андрей (Рублёв)", — привёл журналист Джеймс Грэй в Twitter ответ Медведева.
В итоге он посоветовал коллеге посмотреть на себя в зеркало.
Напомним, ранее Медведев победил Зверева в матче третьего раунда турнира серии "Мастерс". Их встреча в Монте-Карло завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Представитель Германии подавал на матч при счёте 5:4 во втором и третьем сетах. Также у него было два матчбола. Медведев эмоционально реагировал на свои неудачи.
ТАСС / AP / Mark J. Terrill