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14 апреля, 20:08

"Живёт в собственном мире": Медведев резко ответил на обвинения Зверева

Медведев ответил на обвинения Зверева словами "живёт в собственном мире"

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал критику со стороны коллеги Александра Зверева — тот ранее заявил, что Медведев якобы один из самых нечестных теннисистов.

"Саша живёт в своём собственном мире. Ко мне уже подошли человек пять и сказали: "Да ладно, Даниил, почему ты такой нечестный?" Саша не такой, как Каспер (Рууд), он не такой, как Диего (Шварцман), он не такой, как Андрей (Рублёв)", привёл журналист Джеймс Грэй в Twitter ответ Медведева.

В итоге он посоветовал коллеге посмотреть на себя в зеркало.

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Напомним, ранее Медведев победил Зверева в матче третьего раунда турнира серии "Мастерс". Их встреча в Монте-Карло завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Представитель Германии подавал на матч при счёте 5:4 во втором и третьем сетах. Также у него было два матчбола. Медведев эмоционально реагировал на свои неудачи.

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ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Андрей Григорьев
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