"Живёт в собственном мире": Медведев резко ответил на обвинения Зверева

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал критику со стороны коллеги Александра Зверева — тот ранее заявил, что Медведев якобы один из самых нечестных теннисистов.

"Саша живёт в своём собственном мире. Ко мне уже подошли человек пять и сказали: "Да ладно, Даниил, почему ты такой нечестный?" Саша не такой, как Каспер (Рууд), он не такой, как Диего (Шварцман), он не такой, как Андрей (Рублёв)", — привёл журналист Джеймс Грэй в Twitter ответ Медведева.

В итоге он посоветовал коллеге посмотреть на себя в зеркало.