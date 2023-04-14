Медведев победил Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Первая ракетка России Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева. Они встретились в матче третьего круга турнира АТР категории "Мастерс" в Монте-Карло. Счёт встречи составил 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

Таким образом, теперь у Медведева серия из восьми побед. Ранее он вышел в финал на пяти турнирах ATP подряд, выиграв четыре из них. В четвертьфинале Медведев сыграет с представителем Дании Хольгером Руне.

27-летний Медведев сейчас на пятом месте мирового рейтинга. Ему приходилось быть первой ракеткой мира — но всего 16 недель в 2022 году.