Медведев обошёл Джоковича и возглавил чемпионскую гонку АТР
Российский теннисист Медведев возглавил чемпионскую гонку АТР после победы на "Мастерсе" в США
Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / АР / Wilfredo Lee
Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире серии "Мастерс" в Майами возглавил чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вышел на четвёртое место в рейтинге ATP.
В чемпионской гонке россиянин имеет 3030 очков. На втором месте идёт серб Новак Джокович (2430), на третьем — испанец Карлос Алькарас (1910). Ещё один россиянин Карен Хачанов занимает девятую строчку (1215), Андрей Рублёв — 12-й (885).
В рейтинге ATP выше Медведева (5150 очков) только Джокович (7160), вернувшийся на этой неделе на первое место, Алькарас (6780) и грек Стефанос Циципас (5770). Рублёв — шестой (3470), Хачанов — 11-й (2855).
Напомним, накануне Медведев победил итальянца Янника Синнера в финале турнира в Майами и выиграл свой четвёртый титул в этом году. Этот трофей стал крупнейшим для 27-летнего россиянина за последние полтора года.