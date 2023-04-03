Медведев обошёл Джоковича и возглавил чемпионскую гонку АТР

Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире серии "Мастерс" в Майами возглавил чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вышел на четвёртое место в рейтинге ATP.

В чемпионской гонке россиянин имеет 3030 очков. На втором месте идёт серб Новак Джокович (2430), на третьем — испанец Карлос Алькарас (1910). Ещё один россиянин Карен Хачанов занимает девятую строчку (1215), Андрей Рублёв — 12-й (885).

В рейтинге ATP выше Медведева (5150 очков) только Джокович (7160), вернувшийся на этой неделе на первое место, Алькарас (6780) и грек Стефанос Циципас (5770). Рублёв — шестой (3470), Хачанов — 11-й (2855).