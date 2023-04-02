Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 19:44

Медведев победил в четвёртом турнире АТР за сезон

Российский спортсмен Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 7:5, 6:3 в последнем матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс" в Майами. Таким образом, он завоевал четвёртый титул АТР в этом сезоне. Медведев был посеян под четвёртым номером, а Синнер — под десятым.

Для 27-летнего российского спортсмена финал турнира в Майами стал пятым подряд. Это его пятая в карьере победа на турнире серии "Мастерс". В этом отношении он сравнялся в лидерстве с Маратом Сафиным. Престижнее турниров серии "Мастерс" считаются только турниры Большого шлема, а также итоговый турнир АТР.

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Ранее Медведев победил на встрече с американцем Брендоном Накасимой в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

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ТАСС / AP / Wilfredo Lee

Анатолий Симоненко
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