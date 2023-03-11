Даниил Медведев расправился с американцем и вышел в третий круг "Мастерса"

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накасимой в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (Indian Wells Masters).

Медведев обыграл соперника на пару очков и вырвал победу, игра закончилась со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 26 минут. Теперь победителю предстоит сразиться с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко.