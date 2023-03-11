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11 марта, 07:16

Даниил Медведев расправился с американцем и вышел в третий круг "Мастерса"

Даниил Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накасимой в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (Indian Wells Masters).

Медведев обыграл соперника на пару очков и вырвал победу, игра закончилась со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 26 минут. Теперь победителю предстоит сразиться с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко.

Россиянка взлетела в рейтинге лучших теннисисток мира сразу на 22 места

Россиянка взлетела в рейтинге лучших теннисисток мира сразу на 22 места

Ранее Лайф рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновлённом рейтинге ATP. Он сменил седьмую строчку на шестую, став первой ракеткой России.

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ТАСС / АР / Kamran Jebreili

Николь Вербер
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