Даниил Медведев расправился с американцем и вышел в третий круг "Мастерса"
Даниил Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накасимой в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (Indian Wells Masters).
Медведев обыграл соперника на пару очков и вырвал победу, игра закончилась со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 26 минут. Теперь победителю предстоит сразиться с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко.
Ранее Лайф рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновлённом рейтинге ATP. Он сменил седьмую строчку на шестую, став первой ракеткой России.
ТАСС / АР / Kamran Jebreili