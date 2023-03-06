Россиянка взлетела в рейтинге лучших теннисисток мира сразу на 22 места

Российская теннисистка Варвара Грачёва поднялась с 88-го на 66-е место в обновлённом рейтинге WTA. Полный список опубликован на сайте организации.

Накануне россиянка уступила украинке в финале турнира в американском Остине. Для 22-летней Грачёвой этот выход в финал стал первым в карьере.

Первой ракеткой России остаётся Дарья Касаткина, занимающая восьмую строчку. Вероника Кудерметова сохранила 11-ю позицию, Людмила Самсонова идёт 12-й, Екатерина Александрова — 18-й, а Анастасия Потапова — 28-й.