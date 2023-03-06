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6 марта, 05:11

Россиянка взлетела в рейтинге лучших теннисисток мира сразу на 22 места

Теннисистка Грачёва поднялась с 88-го на 66-е место в обновлённом рейтинге WTA

Российская теннисистка Варвара Грачёва поднялась с 88-го на 66-е место в обновлённом рейтинге WTA. Полный список опубликован на сайте организации.

Накануне россиянка уступила украинке в финале турнира в американском Остине. Для 22-летней Грачёвой этот выход в финал стал первым в карьере.

Первой ракеткой России остаётся Дарья Касаткина, занимающая восьмую строчку. Вероника Кудерметова сохранила 11-ю позицию, Людмила Самсонова идёт 12-й, Екатерина Александрова — 18-й, а Анастасия Потапова — 28-й.

Медведев обошёл Рублёва в рейтинге ATP, вновь став первой ракеткой России

Медведев обошёл Рублёва в рейтинге ATP, вновь став первой ракеткой России

Ранее Лайф рассказывал, что Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP подряд. В финале соревнований в Дубае он уверенно переиграл соотечественника Андрея Рублёва.

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Артур Лапсаков
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