Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 04:35

Медведев обошёл Рублёва в рейтинге ATP, вновь став первой ракеткой России

Теннисист Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку обновлённого рейтинга ATP, став первой ракеткой России. Полный список опубликован на сайте организации.

Его соотечественник Андрей Рублёв опустился с шестой на седьмую строчку. Карен Хачанов упал с 14-го места на 15-е. Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович.

Медведев надеется, что ещё часто будет встречаться с Рублёвым в матчах за трофеи

Медведев надеется, что ещё часто будет встречаться с Рублёвым в матчах за трофеи

Напомним, Рублёв не смог защитить титул ATP в Дубае, уступив в финале Медведеву со счётом 2:6, 2:6. Для Даниила эта победа на турнирах ассоциации стала третьей подряд.

Обложка ©

Twitter / Daniil Medvedev

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Андрей Рублёв
  • Карен Хачанов
  • atp
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров