Медведев обошёл Рублёва в рейтинге ATP, вновь став первой ракеткой России

Теннисист Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку обновлённого рейтинга ATP, став первой ракеткой России. Полный список опубликован на сайте организации.

Его соотечественник Андрей Рублёв опустился с шестой на седьмую строчку. Карен Хачанов упал с 14-го места на 15-е. Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович.