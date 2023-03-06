Медведев обошёл Рублёва в рейтинге ATP, вновь став первой ракеткой России
Теннисист Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку обновлённого рейтинга ATP, став первой ракеткой России. Полный список опубликован на сайте организации.
Его соотечественник Андрей Рублёв опустился с шестой на седьмую строчку. Карен Хачанов упал с 14-го места на 15-е. Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович.
Напомним, Рублёв не смог защитить титул ATP в Дубае, уступив в финале Медведеву со счётом 2:6, 2:6. Для Даниила эта победа на турнирах ассоциации стала третьей подряд.
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Twitter / Daniil Medvedev