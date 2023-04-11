Без мата не вышло: Камеры сняли беседу теннисистов Зверева и Бублика по-русски после игры в Монте-Карло

В ходе игры казахстанец увидел, что представитель Германии находится далеко за задней линией, и мягким ударом перебросил сетку, тем самым выиграв гейм на своей подаче. Уже после они обсудили этот момент на родном языке, обнялись и похвалили друг друга. Без мата не обошлось: Бублик не смог подобрать литературных слов, чтобы описать своё удивление от тактики соперника.