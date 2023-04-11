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11 апреля, 13:35

Без мата не вышло: Камеры сняли беседу теннисистов Зверева и Бублика по-русски после игры в Монте-Карло

Теннисисты Зверев и Бублик поговорили по-русски после игры в Монте-Карло

<p>Александр Зверев и Александр Бублик обнимаются после игры в Монте-Карло. Обложка © <a href="https://twitter.com/RelevantTennis/status/1645762799639883777" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / RelevantTennis</p>

Александр Зверев и Александр Бублик обнимаются после игры в Монте-Карло. Обложка © Twitter / RelevantTennis

Немецкий теннисист Александр Зверев и его оппонент из Казахстана Александр Бублик недолго поговорили по-русски после встречи серии "Мастерс" в Монте-Карло, Монако.

Разговор Александра Зверева и Александра Бублика после игры в Монте-Карло. Видео © Twitter / Tennis TV

В ходе игры казахстанец увидел, что представитель Германии находится далеко за задней линией, и мягким ударом перебросил сетку, тем самым выиграв гейм на своей подаче. Уже после они обсудили этот момент на родном языке, обнялись и похвалили друг друга. Без мата не обошлось: Бублик не смог подобрать литературных слов, чтобы описать своё удивление от тактики соперника.

По итогам первого круга победил Зверев (3:6, 6:2, 6:4), его соперником во втором круге станет испанец Роберто Баутиста Агут.

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Лайф писал, что российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь мест в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ранее она занимала 70-ю строчку, сейчас — 62-ю.

Матвей Константинов
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