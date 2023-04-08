ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 21:50

Касаткина победила американку Киз и вышла в полуфинал турнира в Чарлстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над спортсменкой из США Мэдисон Киз в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Чарлстоне (Южная Каролина). Финальный счёт составил 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной, посеянной в турнире под третьим номером, в то время как Киз была посеяна под девятым.

В полуфинале Касаткина выйдет один на один с Унс Джабир из Туниса. Последняя оказалась в финале после того, как россиянка Анна Калинская отказалась от четвертьфинальной встречи. Турнир в Чарлстоне относится к категории WTA 500. Победитель получит более 780 тысяч долларов.

Олимпийская чемпионка Веснина высказалась о проигрыше Касаткиной в финале в Аделаиде

Олимпийская чемпионка Веснина высказалась о проигрыше Касаткиной в финале в Аделаиде

Ранее Касаткина проиграла 29-летней представительнице Франции Каролин Гарсии в матче третьего тура группового этапа итогового турнира WTA.

Обложка ©

ТАСС / Marta Lavandier

Анатолий Симоненко
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