Россиянка Калинская поднялась на восемь строчек в новом рейтинге WTA
Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь мест в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 10 апреля на официальном сайте.
Теперь Калинская занимает 62-е место (ранее была 70-й). Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, идущая восьмой. Вероника Кудерметова располагается на 13-й строчке, Людмила Самсонова на 15-й, Екатерина Александрова поднялась с 18-го на 17-е место, Анастасия Потапова — с 25-го на 24-е, а Варвара Грачёва — с 46-го на 44-е.
Лидирует представительница Польши Ига Свёнтек, второй идёт белоруска Арина Соболенко, третьей — американка Джессика Пегула.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Даниил Медведев обошёл серба Новака Джоковича и возглавил чемпионскую гонку АТР. На счету отечественного теннисиста уже 3030 очков.
Wikipedia / Peter Menzel