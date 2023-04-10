ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 03:17

Россиянка Калинская поднялась на восемь строчек в новом рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь мест в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 10 апреля на официальном сайте.

Теперь Калинская занимает 62-е место (ранее была 70-й). Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, идущая восьмой. Вероника Кудерметова располагается на 13-й строчке, Людмила Самсонова на 15-й, Екатерина Александрова поднялась с 18-го на 17-е место, Анастасия Потапова — с 25-го на 24-е, а Варвара Грачёва — с 46-го на 44-е.

Касаткина победила американку Киз и вышла в полуфинал турнира в Чарлстоне

Касаткина победила американку Киз и вышла в полуфинал турнира в Чарлстоне

Лидирует представительница Польши Ига Свёнтек, второй идёт белоруска Арина Соболенко, третьей — американка Джессика Пегула.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Даниил Медведев обошёл серба Новака Джоковича и возглавил чемпионскую гонку АТР. На счету отечественного теннисиста уже 3030 очков.

Обложка ©

Wikipedia / Peter Menzel

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Теннис
  • wta
  • Дарья Касаткина
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров