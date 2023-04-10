Россиянка Калинская поднялась на восемь строчек в новом рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь мест в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 10 апреля на официальном сайте .

Теперь Калинская занимает 62-е место (ранее была 70-й). Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, идущая восьмой. Вероника Кудерметова располагается на 13-й строчке, Людмила Самсонова на 15-й, Екатерина Александрова поднялась с 18-го на 17-е место, Анастасия Потапова — с 25-го на 24-е, а Варвара Грачёва — с 46-го на 44-е.