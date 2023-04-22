Российский теннисист Рублёв обыграл словака Молчана и вышел в финал турнира ATP
Россиянин Андрей Рублёв одержал уверенную победу над словаком Алексом Молчаном в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Боснии и Герцеговине.
Игра закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу российского спортсмена. В финальном матче Рублёв встретится на корте с Душаном Лайовичем или Миомиром Кецмановичем из Сербии. Кто из сербов выйдет в финал, станет известно позже.
Нынешняя победа стала для 25-летнего россиянина восьмой подряд. Неделю назад он выбился в лидеры турнира категории "Мастерс" в Монте-Карло. Рублёв победил датчанина Хольгера Руне в финале со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
ТАСС / AP / Daniel Cole