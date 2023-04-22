Российский теннисист Рублёв обыграл словака Молчана и вышел в финал турнира ATP

Россиянин Андрей Рублёв одержал уверенную победу над словаком Алексом Молчаном в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Боснии и Герцеговине.

Игра закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу российского спортсмена. В финальном матче Рублёв встретится на корте с Душаном Лайовичем или Миомиром Кецмановичем из Сербии. Кто из сербов выйдет в финал, станет известно позже.