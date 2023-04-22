КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 14:04

Российский теннисист Рублёв обыграл словака Молчана и вышел в финал турнира ATP

Россиянин Андрей Рублёв одержал уверенную победу над словаком Алексом Молчаном в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Боснии и Герцеговине.

Игра закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу российского спортсмена. В финальном матче Рублёв встретится на корте с Душаном Лайовичем или Миомиром Кецмановичем из Сербии. Кто из сербов выйдет в финал, станет известно позже.

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Нынешняя победа стала для 25-летнего россиянина восьмой подряд. Неделю назад он выбился в лидеры турнира категории "Мастерс" в Монте-Карло. Рублёв победил датчанина Хольгера Руне в финале со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

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ТАСС / AP / Daniel Cole

Татьяна Миссуми
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