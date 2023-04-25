Российские теннисисты подписали заявления для участия в Уимблдоне в нейтральном статусе

Некоторые российские и белорусские теннисисты подписали декларации для участия в Уимблдоне в 2023 году в нейтральном статусе. Об этом сообщила гендиректор Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон. Её слова приводит Reuters.

"Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и они могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок", — отметила Болтон, не раскрывая имён спортсменов.

Она также отметила, что были выслушаны отзывы спортсменов за прошлый год. По словам гендиректора AELTC, теннисисты хотели иметь возможность подписать декларацию и сейчас понимают последствия.