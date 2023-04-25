КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 17:31

Российские теннисисты подписали заявления для участия в Уимблдоне в нейтральном статусе

Reuters: Теннисисты из РФ подписали декларации о нейтральном статусе в Уимблдоне

Некоторые российские и белорусские теннисисты подписали декларации для участия в Уимблдоне в 2023 году в нейтральном статусе. Об этом сообщила гендиректор Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон. Её слова приводит Reuters.

"Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и они могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок", — отметила Болтон, не раскрывая имён спортсменов.

Она также отметила, что были выслушаны отзывы спортсменов за прошлый год. По словам гендиректора AELTC, теннисисты хотели иметь возможность подписать декларацию и сейчас понимают последствия.

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Лайф напоминает, 31 марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустили россиян и белорусов к участию в турнире. При этом они намерены принимать заявки от спортсменов из этих стран при условии, что те будут выступать в нейтральном статусе.

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Shutterstock

Никита Осипов
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