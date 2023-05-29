10 птиц, которые построили гнёзда в самых странных местах, и это смешно
Как вы себе представляете птичьи гнёзда? Милая лежанка из палочек, расположившаяся на ветке какого-нибудь деревца? У самих птиц видение, видимо, отличается, ибо они строят себе жилплощадь где придётся.
"Когда так давно не мыл полы, что птица свила на швабре гнездо", — mcclanedutch.
Фото © Reddit / mcclanedutch
"Милая парочка крапивников переехала в ботинок, который хранился в гараже моих родителей. Сегодня в семье пополнение!" — sarahaflijk.
Фото © Reddit / sarahaflijk
"Получил небольшой сюрприз, когда вернулся домой с работы", — superschmunk.
Фото © Reddit / superschmunk
"Семья аистов свила гнездо прямо на вывеске McDonald's", — Fenixstorm1.
Фото © Reddit / Fenixstorm1
"А я всего лишь оставил свои рабочие перчатки на пару дней без присмотра в саду...", — another-modern-leper.
Фото © Reddit / another-modern-leper
"На своей груше нашёл гнездо какой-то птички. Лучшее место для этого", — ilovemydumbdogs
Фото © Reddit / ilovemydumbdogs
"Когда сразу понятно, что уже давно бросил гонять на мотоцикле", — 33arig.
Фото © Reddit / 33arig
"Когда сидел на карантине так долго, что на колесе твоей машины успели свить гнездо", — jolijuli.
Фото © Reddit / jolijuli
"На кадрах с камеры наблюдения заметили, что люди постоянно снимают её на свои телефоны. Теперь понятно, почему", — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Да, тут самое место сделать гнездо!" — shroobs.
Фото © Reddit / shroobs
Reddit / mcclanedutch, 33arig