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29 мая, 09:04

10 птиц, которые построили гнёзда в самых странных местах, и это смешно

Как вы себе представляете птичьи гнёзда? Милая лежанка из палочек, расположившаяся на ветке какого-нибудь деревца? У самих птиц видение, видимо, отличается, ибо они строят себе жилплощадь где придётся.

"Когда так давно не мыл полы, что птица свила на швабре гнездо", — mcclanedutch.

Фото © Reddit / mcclanedutch

Фото © Reddit / mcclanedutch

"Милая парочка крапивников переехала в ботинок, который хранился в гараже моих родителей. Сегодня в семье пополнение!" sarahaflijk.

Фото © Reddit / sarahaflijk

Фото © Reddit / sarahaflijk

"Получил небольшой сюрприз, когда вернулся домой с работы", — superschmunk.

Фото © Reddit / superschmunk

Фото © Reddit / superschmunk

"Семья аистов свила гнездо прямо на вывеске McDonald's", — Fenixstorm1.

Фото © Reddit / Fenixstorm1

Фото © Reddit / Fenixstorm1

"А я всего лишь оставил свои рабочие перчатки на пару дней без присмотра в саду...", another-modern-leper.

Фото © Reddit / another-modern-leper

Фото © Reddit / another-modern-leper

"На своей груше нашёл гнездо какой-то птички. Лучшее место для этого", — ilovemydumbdogs

Фото © Reddit / ilovemydumbdogs

Фото © Reddit / ilovemydumbdogs

"Когда сразу понятно, что уже давно бросил гонять на мотоцикле", — 33arig.

Фото © Reddit / 33arig

Фото © Reddit / 33arig

"Когда сидел на карантине так долго, что на колесе твоей машины успели свить гнездо", — jolijuli.

Фото © Reddit / jolijuli

Фото © Reddit / jolijuli

"На кадрах с камеры наблюдения заметили, что люди постоянно снимают её на свои телефоны. Теперь понятно, почему", — 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Да, тут самое место сделать гнездо!" shroobs.

Фото © Reddit / shroobs

Фото © Reddit / shroobs

12 птичьих кадров, от которых у вас глаза на лоб полезут, ведь такого вы никогда не видели

12 птичьих кадров, от которых у вас глаза на лоб полезут, ведь такого вы никогда не видели

Обложка ©

Reddit / mcclanedutch, 33arig

Сергей Трофимов
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