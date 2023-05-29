11-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 29 мая

29 мая по народному календарю отмечается праздник — Фёдор Житник. Название это он получил от слова "жито", т.е. разные злаковые культуры. Это был день (по новому стилю), когда завершался посев пшеницы и начиналась подготовка к свадьбам. Церковь 29 мая чествует Феодора Освященного. Он мечтал стать учеником монаха Пахомия Великого, ради этого покинул родной дом в 14 лет и посвятил себя православию. Первым в обители получил чин священника. А также мог творить чудеса, чем и особенно прославился.

Что ждать от 11-х лунных суток 29 мая 2023 года?

Что будет 29 мая 2023 года в 11-е лунные сутки? Фото © Freepik

11-й день лунного календаря — крайне мощный период, когда энергия находится на своём пике. Из-за этой насыщенности любое решение несёт в себе чрезвычайно огромную силу. И важно направить её в верное русло. Нужно заниматься только положительными вещами, создавать что-то новое, нужное, полезное. Но пренебрегать осторожностью тоже не стоит, если вы не будете бдительны, то рискуете направить всю эту энергию против себя. 11-е лунные сутки — время, когда человек может получить огромный потенциал, победить в любом начинании, если ему хватит сил совладать с мощью этого дня. В противном же случае всё может разрушиться. Также в 11-й лунный день любовные чувства будут на высоте, появится сексуальное влечение и эмоциональная удовлетворенность.

11-й лунный день — 29 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в 11-й лунный день — 29 мая 2023 года? Фото © Freepik

Что можно делать 29 мая 2023 года, в день Фёдора Житника, чтобы провести это время счастливо и с выгодой? Рассказываем в подробностях. Как понятно из названия, это отличный день для посева яровых.

Считалось, что сегодня надо приготовить и съесть кашу из любой крупы: гречневую, пшённую, манную, ячменную.

Согласно народным приметам, 29 мая — идеальный день для подготовки и планирования свадьбы. Тогда брак будет крепким и очень долгим.

Можно также устраивать и само свадебное торжество. Супружеская жизнь сложится благополучно.

По поверью, сегодня надо сходить в церковь и поставить свечку за своего будущего супруга или возлюбленного.

Можно заниматься активными видами спорта: бегать, кататься на велосипеде, плавать, совершать долгие прогулки.

В 11-й день лунного календаря повышается сексуальная активность, не сдерживайте её и займитесь сексом.

Разрешается решать сложные задачи, с особым упорством и настойчивостью получится великолепный результат, который вас обрадует.

11-й лунный день удачен для операций с деньгами, манипуляций с области бизнеса. Поэтому смело заключайте контракты, подписывайте договоры и всё в этом духе.

Любые косметические процедуры сегодня пойдут вам на пользу.

Также это идеальный момент для зачатия мальчика. Он будет активным, с сильной волей и большим сердцем.

Что нельзя делать в 11-й лунный день — 29 мая 2023 года

Что нельзя делать в 11-й лунный день — 29 мая 2023 года? Фото © Freepik / cookie_studio

Какие запреты существуют в 11-е лунные сутки, 29 мая? И как не принести несчастья в дом по советам наших предков? Приведём несколько пунктов: Согласно народным приметам, если 29 мая есть ложкой, то можно привлечь беду, поэтому лучше использовать другие столовые приборы.

Нельзя готовить первые блюда, супы. Тогда и ложка не понадобится и проблемы не будет.

Нельзя оставлять еду в тарелке, надо доедать до самого конца. Если совсем никак не получилось, выкидывать нельзя, надо скормить домашним животным.

Незамужним девушкам нельзя заплетать косы, а то все женихи разбегутся.

По этой же причине 29 мая не стоит носить красное.

Также считается дурной приметой примерять чужие обручальные кольца, иначе в семье появятся ложь и тайны между супругами.

Не стоит сегодня употреблять алкоголь.

Нельзя проводить 11-й лунный день пассивно, могут появиться болезни, которые после перерастут в хронические.