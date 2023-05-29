"Везде твоя щекастая рожа, филиппинский Ельцин": Киркоров не стерпел оскорблений и жёстко раскритиковал наглого Мусагалиева

Всё случилось во время очередного эпизода "Концертов" на ТНТ. Народный артист принял участие как приглашённая звезда команды "Камызяки". В чём смысл шоу? На сцену выходят лучшие комики страны, объединяются в команды и выступают. Многие зрители после первой серии сразу же сравнили новый проект с закрытой ранее "Игрой", которая произвела фурор на ТВ, а вот "Концерты", по мнению людей, недотягивают.

Видимо, пытаясь привлечь к шоу больше внимания, участники позволяют себе достаточно грубо разговаривать с гостями, провоцируя тех и зачиная скандалы. "Не пой свои песни, задолбал. Что ты на меня свои глазёнки болгарские вытаращил?" — с усмешкой обратился к звезде Мусагалиев во время исполнения песни "Снег". Но знал ли Азамат, нагло решивший сделать замечание самому Киркорову, что "примадонн" взорвётся во взаимных оскорблениях.

"Послушай меня, муха, встала и полетела отсюда! Я как ни включу ТНТ, везде твоя щекастая рожа, филиппинский Ельцин. Берега попутала, жужелица странная? Ты пока яйца в говно кладёшь, муха, я туда Баскова опустил, ещё и денег за это получил. Ты мутной каплей висел снизу рейтинга, когда вся страна Новый год с меня начинала. Я теперь примадонн", — жёстко ответил Филипп Бедросович.

Разъярённый Филипп Киркоров назвал Мусагалиева филиппинским Ельциным и мухой. Видео © Социальные сети

И только по смеху в зале было понятно, что такой скандал оказался обычной постановкой, чтобы развеселить зрителей. Всё-таки "Концерты" — юмористическое шоу, как же в нём обойтись без кривляний и передразниваний? Хотя эксцентричная натура Филиппа Киркорова и без того достаточно часто оказывается участником реальных ссор и дебошей. Но хорошо, что "примадонн" осознаёт эту свою черту и не прочь посмеяться над собой.