3 знака зодиака, кто в конце мая потеряет вторую половинку и будет всё лето мучиться с разбитым сердцем
Кому-то звёзды пророчат счастье и богатство, а другим — разбитое сердце и любовные муки. Кто же эти несчастные представители зодиакального круга, которые расстанутся со второй половинкой.
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Конец весны и начало долгожданного лето могут быть совершенно несчастными, если у вас вдруг начались проблемы на любовном фронте. Астрологи предупреждают, что обладатели этих знаков зодиака столкнутся с проблемами в романтических отношениях. Конечно, последуют и слёзы, и плохое настроение, и эмоциональный упадок. Кому же вселенная предрекла тяжёлые испытания и муки?
Знак зодиака Телец
Гороскоп пророчит людям со знаком зодиака Телец проблемы в отношениях в конце мая. Фото © Shutterstock
Если представители знака зодиака Телец будут вести себя слишком навязчиво и настырно, то собственноручно сломают тонкую гармонию в своих отношениях, что и приведёт к расставанию. В первый месяц мая людям, рождённым под этим знаком зодиака, не стоит проявлять много инициативы в общении с противоположным полом. Это приведёт к непоправимым конфликтам.
Знак зодиака Дева
Любовный гороскоп для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock
Принципиальным и циничным личностям знака зодиака Дева, привыкшим доказывать свою правоту всё и вся, придётся попридержать свой характер, если хотят сохранить отношения. Астрологи советуют этим представителям зодиакального круга не делать скорых выводов, так как Девы могут запросто ошибаться. А выяснение отношений и скандал, как и оскорбление партнёра, приведёт к концу романтических отношений.
Знак зодиака Близнецы
Прогноз для знака зодиака Близнецы на конец мая. Фото © Shutterstock
Эксперты по звёздам советуют людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, не нагружать себя в оставшиеся дни весны слишком сильно. Если ослушаться напутствия, есть риск столкнуться со множеством трудностей и проблем, особенно в отношениях с любимым человеком. Половинка не простит партнёра со знаком зодиака Близнецы, если тот свалит весь быт на неё, возможно, попросит даже взять в отношениях паузу. Именно домашние дела и беззаботное отношение к ним может привести к разрыву, как пишет PrimaMedia.