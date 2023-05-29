3 знака зодиака, кто в конце мая потеряет вторую половинку и будет всё лето мучиться с разбитым сердцем

Конец весны и начало долгожданного лето могут быть совершенно несчастными, если у вас вдруг начались проблемы на любовном фронте. Астрологи предупреждают, что обладатели этих знаков зодиака столкнутся с проблемами в романтических отношениях. Конечно, последуют и слёзы, и плохое настроение, и эмоциональный упадок. Кому же вселенная предрекла тяжёлые испытания и муки?

Знак зодиака Телец

Гороскоп пророчит людям со знаком зодиака Телец проблемы в отношениях в конце мая. Фото © Shutterstock

Если представители знака зодиака Телец будут вести себя слишком навязчиво и настырно, то собственноручно сломают тонкую гармонию в своих отношениях, что и приведёт к расставанию. В первый месяц мая людям, рождённым под этим знаком зодиака, не стоит проявлять много инициативы в общении с противоположным полом. Это приведёт к непоправимым конфликтам.

Знак зодиака Дева

Любовный гороскоп для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Принципиальным и циничным личностям знака зодиака Дева, привыкшим доказывать свою правоту всё и вся, придётся попридержать свой характер, если хотят сохранить отношения. Астрологи советуют этим представителям зодиакального круга не делать скорых выводов, так как Девы могут запросто ошибаться. А выяснение отношений и скандал, как и оскорбление партнёра, приведёт к концу романтических отношений.

Знак зодиака Близнецы

Прогноз для знака зодиака Близнецы на конец мая. Фото © Shutterstock